Pfeile statt Flugzeuge: Das ist der neue Darts-Club im Dresdner Airport

Dresden - Ab sofort heißt es "Game On!" im Dresdner Flughafen , wenn die Spieler und Spielerinnen des neu gegründeten Klotzscher Darts Clubs (KDC) an das Oche treten. Doch nicht nur Vereinsmitglieder sorgen dafür, dass im Flughafen bald mehr Pfeile als Flugzeuge fliegen - auch alle anderen Darts-Enthusiasten und die, die es vielleicht noch werden wollen, sind herzlich willkommen!

Was als ein kleiner Wettbewerb unter Freunden startete, entwickelte sich schon bald zu einer Gemeinschaft, die jeden Monat ans Dartboard trat, um zu sehen, wer die 501 Punkte am schnellsten nullen kann.

Doch warum sollten Kinder diesen traditionellen Kneipensport ausprobieren? Der KDC möchte den Sport von diesen Klischees loslösen. "Darts ist ein Sport für alle", erzählt Christoph Eske in einem Interview mit TAG24. Aus diesem Grund, möchte der Klotzscher Darts Club seinen Verein und dessen Angebote inklusiv gestalten.

"Darts kann so viel mehr als einfach nur Spaß machen. Gerade für Kinder bietet Darts die ideale Möglichkeit, diese spielerische Lust zu nutzen, um etwas Sinnvolles wie zum Beispiel Kopfrechnen zu lernen."

Jeden Dienstag findet deshalb ein exklusives Jugendtraining für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren statt.

Auf Instagram und der eigenen Website kündigte der KDC bereits an, was denn so alles auf die Dresdner Pfeilwerfer zukommt. So soll ab sofort jeden Montag um 17 Uhr ein offenes Training für Nicht-Vereinsmitglieder, gegen einen kleinen Unkostenbeitrag von vier Euro, stattfinden.

Dabei werden nicht nur einfache Spiele veranstaltet, sondern Trainingsmethoden angewendet, die sowohl die Hand-Augen-Koordination und Technik als auch den Kopf in Drucksituationen schulen sollen.