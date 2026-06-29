Superblitzer wacht über Tempo 30 in der Nähe vom Bahnhof

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Der grüne Superblitzer steht nun in Dresden auf der Strehlener Straße in Richtung Hauptbahnhof. Dort gilt Tempo 30 von 6-20 Uhr.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Der Superblitzer in Dresden hat zu Wochenbeginn mal wieder ein neues Revier bezogen. Vom Stadtrand in der Ortschaft Schönfeld-Weißig zieht es den Enforcement Trailer nun in Bahnhofsnähe. An der Strehlener Straße kontrolliert der Blitzeranhänger, ob Ihr Euch an die vorgegebene Geschwindigkeit haltet.

Der Blitzeranhänger befindet sich nun an der Strehlener Straße in Richtung Hauptbahnhof.
Der Blitzeranhänger befindet sich nun an der Strehlener Straße in Richtung Hauptbahnhof.  © privat

Positioniert wurde die Radarfalle in Fahrtrichtung Hauptbahnhof, in Höhe der Einfahrt des Parkplatzes an der Strehlener Straße noch vor der Feuer- und Rettungswache 5 (Altstadt).

Nach TAG24-Infos waren an Ort und Stelle gleich mehrere Fahrzeuge zu schnell unterwegs, sodass der Superblitzer auslöste. Das könnte am (neuen) Tempolimit liegen.

An dieser Stelle gelten nämlich von Montag bis Freitag zwischen 6 und 20 Uhr 30 Kilometer pro Stunde, damit weder Fußgänger, Bus-Fahrgäste noch Schüler des BSZ für Elektrotechnik gefährdet werden.

Superblitzer machen in Dresdner Ortschaft gemeinsame Sache
Superblitzer Dresden Superblitzer machen in Dresdner Ortschaft gemeinsame Sache

Wegen seiner grünen Farbe kann der Blitzeranhänger im Dickicht leicht übersehen werden.

Von 6-20 Uhr sind nur 30 Stundenkilometer erlaubt.
Von 6-20 Uhr sind nur 30 Stundenkilometer erlaubt.  © privat
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Im Gebüsch kann man den Blitzeranhänger mit dem Kennzeichen HWI-VE-213 leicht übersehen.
Im Gebüsch kann man den Blitzeranhänger mit dem Kennzeichen HWI-VE-213 leicht übersehen.  © privat

Ordentlich Kasse machte dieser Blitzer bereits auf der Meißner Landstraße stadteinwärts und in Hellerau, wo er auf einem Privatgrundstück aufgestellt wurde.

Titelfoto: privat

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