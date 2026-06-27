Superblitzer machen in Dresdner Ortschaft gemeinsame Sache

Dresden - Was ist grün, versteckt sich hinterm Gebüsch und löst aus, wenn Tempo 30 überschritten wird? Der neue Dresdner Superblitzer " HWI-VE 213" hat im Ortsteil Eschdorf einen neuen Platz gefunden. Ganz in der Nähe steht auch ein weiterer Blitzeranhänger.

Gut getarnt hat sich Dresdens neuester Blitzeranhänger mal wieder verborgen. © TAG24

Wer von der Pirnaer Straße auf die Dittersbacher Straße unterwegs ist, landet in einer 30er-Zone, wo sich der gut getarnte Blitzer im Gebüsch versteckt.

Die Straße ist schmal, es gibt einzelne Wohnhäuser und in der Nähe befindet sich auch eine Reitschule, weshalb langsam fahren das Gebot ist.

Seine Optik macht den zuletzt auf einem Privatgrundstück und an der Meißner Landstraße befindlichen Enforcement Trailer so tückisch.

Nur wenige Kilometer entfernt steht der Superblitzer mit der Kennzeichen-Endung 159 an der Radeberger Landstraße kurz nach der Einmündung zum Rossendorfer Ring.