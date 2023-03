Tag des Artenschutzes: So hilft der Dresdner Zoll, Tiere und Pflanzen zu schützen

Dresden - Ob Jaguarfell, Stoßzähne, Schlangenleder oder geschützte Pflanzenarte: Zum offiziellen Tag des Artenschutzes (am heutigen 3. März) verdeutlichte der Dresdner Zoll, wie wichtig die Arbeit der Zöllnerinnen und Zöllner ist.

Der illegale Handel mit Elfenbein kommt laut Angaben des Hauptzollamtes Dresden häufig vor. © Zoll

Oftmals erfolgen Verstöße gegen die Einfuhrregelungen geschützter Tier- und Pflanzenarten über die Flughäfen, so auch in Sachsen.

So konnte der Dresdner Zoll im Jahr 2021 mithilfe von Röntgentechnik und Spürhunden in mehr als 200 Fällen den illegalen Schmuggel mit geschützten Arten unterbinden und dadurch rund 2000 Objekte beschlagnahmen, teilte das Hauptzollamt Dresden am Freitagmorgen mit.

Größtenteils habe es sich dabei um "Waren aus Schlangen- und Krokodilleder, Korallen, Elfenbein und Substanzen, die aus geschützten Pflanzenarten hergestellt wurden," gehandelt, schrieb der Zoll.

Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen wurde am heutigen Freitag 50 Jahre alt. Der Handel von rund 39.000 Tier- und Pflanzenarten wird darin verboten und reguliert.

Der Zoll leiste mit seiner Arbeit dabei einen großen Beitrag, um "Verstöße gegen die Artenschutzbestimmungen aufzudecken und die Vielfalt der Natur zu bewahren".