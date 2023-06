Trotz Verbots-Beschluss! Energieversorger erlässt weiterhin Stromsperren

Wer seine Stromrechnungen nicht bezahlt, muss weiter mit Sperrungen der Sachsen-Energie rechnen. © 123rf.com/Andrey Popov

Eigentlich sollte OB Dirk Hilbert (51, FDP) im Aufsichtsrat der Sachsen-Energie (dessen Vorsitzender er ist) darauf hinwirken, dass auf Energiesperren für säumige Kunden verzichtet wird.

Wie diese Bemühungen Hilberts aussahen, konnte das Rathaus am Montag nicht sagen.



Fest steht: Der überwiegend in städtischer Hand liegende Energieversorger kündigte von Oktober bis Mai dieses Jahres über 1000 Sperrungen an. "In 113 Fällen wurde die Stromversorgung und in zwei Fällen die Gasversorgung unterbrochen", ließ der OB auf eine Anfrage der Dissidenten-Fraktion mitteilen.

Deren Stadtrat Michael Schmelich (68) ist empört: "Jeder der über 100 betroffenen Haushalte ist einer zu viel!"

Zumal die Sachsen-Energie nicht auf ihren Forderungen sitzen bleiben, sondern (vorübergehend) aufs Sperren verzichten soll.