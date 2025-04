Turm, Kantine, Römisches Bad: Hier hat die Stadt so einiges vor

Dresden - Neben Brücken und Straßen will die Verwaltung auch dieses Jahr wichtige Hochbauvorhaben in Angriff nehmen. TAG24 stellt Großprojekte vor.

Freuen dürften sich viele ältere Dresdner über den Beginn des ersten Bauabschnittes am Römischen Bad, unterhalb von Schloss Albrechtsberg.

Touristen können ab Juli wieder in Kleingruppen (maximal fünf Personen, kostenpflichtig) auf den Rathausturm. Die Verwaltung lässt dort aktuell neue Fenster einsetzen und den Brandschutz erneuern.

Oberhalb des Säulengangs und an den Treppen des ehemaligen Pionier-Planschbeckens führen Fachleute ab Juni Abdichtungsarbeiten durch, bringen den Sandstein auf Vordermann.

Mit zusammengekratzten Geldern aus dem Haushalt und der Spende der Familie Arnhold können so 6,1 Millionen Euro in die Sicherung des maroden DDR-Baus (1972) fließen. Ab 2027 sollen so Teile der Außenhülle gesichert und eine Heizung eingebaut werden.