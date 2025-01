25.01.2025 13:55 13.263 Unfall in Dresden: Audi-Fahrerin fährt Schild um und landet auf Bahnsteig

Am Freitagvormittag kam es an der Bahnhaltestelle Ludwig-Hartmann-Straße in Dresden zu einem Unfall.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am Freitagvormittag kam es an der Bahnhaltestelle Ludwig-Hartmann-Straße zu einem Unfall. Am Freitagvormittag fuhr eine Audi-Fahrerin (76) auf den Bahnstein an der Haltestelle Ludwig-Hartmann-Straße auf. © xcitepress Eine Audi-Fahrerin (76) fuhr mit ihrem A4 gegen 9.30 Uhr in Richtung Tolkewitz, als sie an der Haltestelle gegen ein Verkehrsschild prallte, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte. Direkt vor dem erhöhten Bahnsteig schwenkt die Fahrbahn leicht nach links. Das betroffene Schild wies die Verkehrsteilnehmer darauf hin. Im Anschluss an die Kollision kam die 76-Jährige mit ihrem Wagen schräg auf der Bahnsteigkante zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Dresden Unfall Straßenbahn übersehen? Unfall in Dresden-Hellerau Für gut eine Stunde mussten die Linien 4 und 10 der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) umgeleitet werden. Ein Polizist bog das Schild vor der Haltestelle wieder gerade. © xcitepress Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen, wie ein Polizeibeamter das in Mitleidenschaft gezogenen Verkehrsschild wieder zurechtbiegt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ausfällt, ist bisher noch nicht bekannt.

