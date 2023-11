Auto steht auf falscher Spur und biegt ab: Kollision mit DVB-Tram!

Dresden - Kreuzungs-Crash in Dresden ! Am heutigen Samstagnachmittag ist nahe dem Bahnhof Mitte ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert.

Durch ein unzulässiges Abbiege-Manöver krachte es am heutigen Samstag nahe dem Bahnhof Mitte. © Roland Halkasch

Wie die Polizeidirektion Dresden auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war der Fahrer (25) eines VW-Passats gegen 15.50 Uhr auf der Könneritzstraße unterwegs gewesen.

An der Kreuzung zur Schweriner Straße kam er auf der Geradeaus-Spur in Richtung Marienbrücke zum Stehen. Als die Ampel auf Grün sprang, bog der 25-Jährige jedoch nach links ab, was aufgrund der roten Linksabbieger-Ampel unzulässig war.

Dabei stieß er mit einer von hinten kommenden, fahrtberechtigen Straßenbahn der Linie 10 zusammen. Der Mann wurde in der Folge leicht verletzt.

Die Tram-Strecke war zeitweise gesperrt. Bahnen der Linie 10 wurden bis 17.26 Uhr in beide Richtungen zwischen dem Bahnhof Mitte und der Gret-Palucca-Straße über den Postplatz und die Prager Straße umgeleitet.