08.10.2023 11:28 1.646 Autounfall am Dresdner Elbufer: Sieben Verletze, darunter auch Kinder

Am gestrigen Samstagmittag kam es am Käthe-Kollwitz-Ufer in Dresden zu einem Verkehrsunfall. Sieben Menschen wurden verletzt, darunter auch zwei Kinder.

Von Dana-Jane Kruse

Dresden - Am gestrigen Samstagmittag kam es am Käthe-Kollwitz-Ufer in Dresden (Stadtteil Blasewitz) zu einem Verkehrsunfall. Sieben Menschen wurden verletzt, darunter auch zwei Kinder. Bei einem Auffahrunfall am Dresdner Käthe-Kollwitz-Ufer wurden insgesamt sieben Personen verletzt, darunter zwei Kinder. (Symbolfoto) © 123RF/bartusp Laut Polizei ereignete sich der Unfall um circa 12.15 Uhr. Ein 30-Jähriger war in seinem Mini Cooper Richtung Innenstadt unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß kam. In Höhe der Händelallee musste ein Ford S-Max verkehrsbedingt halten, doch der Fahrer des Mini Coopers reagierte offenbar nicht schnell genug und fuhr auf. Er selbst erlitt keine Verletzungen, seine Beifahrerin (30) nur leichte. Fahrer (41) und Beifahrerin (34) des Fords sowie drei Passagiere auf der Rückbank (3, 8, und 38) erlitten leichte Verletzungen. Dresden Unfall Ford brettert in Dresdner Vorgarten und überschlägt sich Alle sieben konnten vor Ort ambulant behandelt werden. Laut Angaben der Polizei beträgt der Gesamtsachschaden an den beiden Autos circa 35.000 Euro.

