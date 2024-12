Betrunkener Mercedes-Fahrer walzt Ampel in Dresden nieder! Polizei muss Verkehr regeln

Dresden - Fahrtende im Gleisbett! Am gestrigen Sonntagabend ist ein Mercedes-Coupé in Dresden verunfallt.

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wollte der Fahrer (35) der Limousine gegen 21.20 Uhr am Straßburger Platz von der Lennéstraße nach rechts auf die Stübelallee einbiegen.

Der Polizei-Einsatz dauert gegenwärtig noch an. "Wir müssen den Berufsverkehr auf der gesamten Kreuzung regeln. Der Ampeldienst ist informiert", so Reumund. Es sei ein Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro entstanden.