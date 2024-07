BMW-Fahrerin kracht an Dresdner Bahnübergang gegen Zug!

Dresden - Am frühen Samstagabend hat es auf einem Bahnübergang in Dresden gekracht.

In Weixdorf kollidierte eine BMW-Fahrerin (58) mit einer Regionalbahn. © Roland Halkasch

Gegen 17.40 Uhr kollidierte eine 58-jährige BMW-Fahrerin an einem Bahnübergang in Weixdorf mit einer Regionalbahn, erklärte eine Sprecherin der Bundespolizeiinspektion Dresden gegenüber TAG24 am Abend.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bisher noch nicht bekannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Auf den Bildern von der Unfallstelle ist zu sehen, wie der schwarze BMW mit zerstörter Front an den Schienen steht, auf denen die RB33 in Richtung Dresden-Neustadt unterwegs war.