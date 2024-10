03.10.2024 14:35 19.655 Auto kracht in Weixdorf in Mauer, brennt lichterloh: Königsbrücker Landstraße voll gesperrt

Aufregung in Weixdorf am Mittwochmittag: Dort ist ein alter Kombi gegen eine Mauer gekracht, kurz darauf in Flammen aufgegangen.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Aufregung in Weixdorf am Mittwochmittag: Dort ist ein alter VW-Kombi gegen eine Mauer gekracht, kurz darauf in Flammen aufgegangen. Der alte Kombi stand in Flammen. © privat Der Unfall geschah kurz nach 13 Uhr auf der Königsbrücker Landstraße, wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 mitteilte. Demnach soll der Fahrer das Auto nach dem Unfall verlassen haben. Nach TAG24-Informationen wurde er wenig später vom Rettungsdienst behandelt. Dresden Unfall Straßenbahn-Unfall in Hellerau: Fiat landet im Gleisbett, Fahrerin muss befreit werden Die Dresdner Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der alte VW wurde mit viel Schaum gelöscht. Die Dresdner Feuerwehr konnte den Wagen löschen. © Roland Halkasch Gegen 14.15 Uhr war die Königsbrücker Landstraße weiterhin voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

