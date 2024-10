Bus, Bahn, Bumm? DVB bleibt trotz Unfallserie in Dresden gelassen

Dresden - Immer wieder vermeldete die Polizei in den vergangenen Tagen Unfälle mit Dresdens Straßenbahnen und Bussen.

Doch tatsächlich bewegten sich die Zahlen auch in den Wochen davor auf ähnlichem Niveau.

Doch es ist nur der jüngste Unfall in einer ganzen Reihe: Laut vorläufiger Statistik der Polizei krachte es vom 11. September bis zum gestrigen Dienstag neunmal mit einer Straßenbahn, 16-mal mit einem Bus, wobei hier nicht nur DVB-Fahrzeuge gezählt wurden.

Der letzte Crash ging noch glimpflich aus. Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Dresden-Dobritz ist eine 56-Jährige leicht verletzt worden.

"Eine Häufung liegt nicht vor", so DVB-Sprecher Falk Lösch (59). "Dennoch verzeichnen wir seit Jahren ein leicht ansteigendes Unfallgeschehen." So sind derzeit acht bis neun Straßenbahnen unfallbedingt nicht einsatzbereit. "Es hat aber keine Auswirkungen auf den Linieneinsatz", so der Sprecher. "Hier kommen uns die neuen Stadtbahnwagen zugute, die unseren Fuhrpark verstärken."