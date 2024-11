11.11.2024 15:38 7.526 Crash in Seidnitz: Audi wird in Haltestelle geschleudert

Schrecksekunde an der Haltestelle Rauensteinstraße in Dresden-Seidnitz. Nach einem Verkehrsunfall wurde ein Audi in den Tramstop geschleudert.

Von Adrian Schintlmeister

Dresden - Schrecksekunde an der Haltestelle Rauensteinstraße in Dresden-Seidnitz. Nach einem Verkehrsunfall wurde ein Audi in den Tramstop geschleudert. Personen kamen nach ersten Informationen nicht zu Schaden. Der Audi wurde in den Haltestellenbereich geschleudert. © xcitepress/Christian Essler Gegen 14.30 Uhr hat es plötzlich geknallt. Ein Audi und ein Volvo sind auf der Bodenbacher Straße ineinander gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi in den Haltestellenbereich geschleudert und blieb schwer beschädigt auf den Tramgleisen stehen. Auch der Volvo-SUV war nicht mehr fahrtüchtig. Personen sollen nach ersten Informationen nicht zu Schaden gekommen sein. Ein Rettungswagen war vor Ort. Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Warum es zum Unfall kam, konnte die Polizei auf TAG24-Nachfrage noch nicht sagen. Der Einsatz dauert an. Auch der Volvo war nicht mehr fahrtüchtig. © xcitepress/Christian Essler Derweil kommt es zu erheblichen Einschränkungen im DVB-Netz. Straßenbahnen der Linien 1,2 und 44 verkehren verkürzt, werden in stadtauswärtiger Richtung ab Comeniusplatz über Mosenstraße nach Tolkewitz (Schulcampus) umgeleitet.

Titelfoto: xcitepress/Christian Essler