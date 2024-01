General Winter ist zurück! Glatteis sorgt für heftige Unfälle

Dresden - Glatteis und Schneeverwehungen haben in der Nacht zu Dienstag und in den Morgenstunden in Sachsen zu zahlreichen Unfällen geführt. In Oderwitz (Kreis Görlitz) verunglückte ein Handwerker tödlich.

Der Wagen prallte gegen zwei Bäume. Rettungskräfte versuchten noch, den Fahrer in einem am Unfallort haltenden Bus zu reanimieren. Doch sie konnten ihn nicht mehr ins Leben zurückholen.

Auch in Westsachsen gab es zahlreiche Glätteunfälle. Ein Suzuki-Fahrer (83) war in Erlabrunn in einer Linkskurve ins Schleudern geraten. Am Bahnübergang knallte er gegen einen entgegenkommenden Seat (Fahrer 37). Beide Fahrer und die Beifahrerin (83) im Suzuki wurden verletzt. Der Bahnverkehr lag nach dem Crash zeitweise lahm.

In einer Schneewehe steckte der Fahrer eines Futtermitteltransports zur Schweinemastanlage in Grünlichtenberg fest. Er war mit dem Sattelschlepper von der S32 bei Kriebstein in den Graben gerutscht.