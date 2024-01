17.01.2024 19:02 5.158 Glätte-Crash in Dresden: Feuerwehr warnt vor Wetterverhältnissen

An der Kreuzung Nürnberger Straße/Bayreuther Straße sind am Mittwoch in Dresden zwei Autos miteinander kollidiert. Die Feuerwehr warnt zudem vor Glätte.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Einsetzender Regen hat am Mittwoch in Dresden zu einem heftigen Kreuzungs-Crash geführt. Feuerwehr und Rettungsdienst mussten am Mittwochnachmittag in die Dresdner Südvorstadt ausrücken. © Feuerwehr Dresden Gegen 16 Uhr kollidierten an der Ecke Münchner Straße, Bayreuther Straße in der Südvorstadt bei schwierigen Straßenverhältnissen ein Dacia und ein Ford miteinander, berichtet die Feuerwehr in einer Mitteilung. Zwar wurden die Kameraden wegen einer eingeklemmten Person zum Unfallort alarmiert, der Dacia-Fahrer konnte sich jedoch aus eigener Kraft aus seinem Wagen befreien. Nachdem er notärztlich versorgt wurde, kam er ins Krankenhaus. Die Ford-Fahrerin konnte nach ambulanter Versorgung den Ort des Geschehens selbstständig verlassen. Bei der Kollision wurde zudem noch ein parkendes Auto beschädigt. Dresden Unfall Unfall mitten in der Nacht: Bus kracht in Dresdner Bäckerei An der Unfallstelle lagen zahlreiche Trümmerteile auf der Fahrbahn. Für den Rettungseinsatz, der bis 17.45 Uhr dauerte, mussten sowohl die Münchner Straße in Richtung Münchner Platz als auch die Bayreuther Straße gesperrt werden. Zwei Fahrzeuge kollidierten, auch ein parkender Wagen wurde beschädigt. © Xcitepress / Christian Essler Weil bis circa 2 Uhr nachts eine Unwetterwarnung wegen hoher Glättegefahr vom Deutschen Wetterdienst (DWD) veröffentlicht wurde, weist die Feuerwehr noch einmal ausdrücklich auf die Glatteisgefahr auf Gehwegen und Straßen hin und rät, unnötige Fahrten oder Wege zu vermeiden und lieber daheim zu bleiben.

Titelfoto: Xcitepress / Christian Essler