Heftiger Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen: Drei Menschen landen im Krankenhaus

Dresden - Am Freitagvormittag kam es in der Wilsdruffer Vorstadt zu einem schweren Auffahrunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen.

Fünf beschädigte Wagen und drei Verletzte waren das Resultat des Auffahrunfalls. © xcitepress/Finn Becker

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 10 Uhr auf der Schweriner Straße in Höhe der Löbtauer Straße.



Die fünf Autos - ein Mercedes Sprinter, ein Ford Transit, ein Toyota Aygo und ein VW Passat waren in Richtung Hamburger Straße unterwegs.

An einer roten Ampel hielten sie an, doch der fünfte Wagen hinter ihnen fuhr auf den Passat. So wurde ein Auto auf das nächste geschoben.

Drei Personen - ein 55-jähriger Fahrer, sein Beifahrer sowie ein 43-jähriger Fahrer - wurden verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der schieren Größe des Unfalls stellte sich die Beweissicherung als sehr zeitintensiv dar. Die Bergung der Fahrzeuge und die Aufräumarbeiten dauerten über zwei Stunden.

Die Schweriner Straße musste für die Dauer des Einsatzes von Rettungskräften und Polizei zwischen der Könneritzstraße und Löbtauer Straße komplett gesperrt werden.