Heftiger Crash an der A17: Golf rast frontal in Volvo - Acht Personen verletzt!

Dresden/Heidenau - Heftiger Crash an der Anschlussstelle Heidenau. Bei einem schweren Verkehrsunfall am Silvestertag wurden acht Personen verletzt, drei davon schwer. Auch ein Hund ist unter den Verunglückten.

Nach einem üblen Frontalzusammenstoß am Silvestertag wurden bei Heidenau acht Menschen und ein Hund verletzt. © Marko Förster

Schlimmer Unfall am Autobahnzubringer.

Ein 18-Jähriger war mit zwei Freunden am Sonntag gegen 13.50 Uhr in einem VW Golf auf der S175 unterwegs. An der Autobahnauffahrt Heidenau wollte der junge Mann nach links auf die Autobahn (A17) nach Prag auffahren.

Doch dabei übersah er wohl einen entgegenkommenden Volvo V70. Der vollbesetzte Kombi (Fahrer 53) und der Golf rasten frontal ineinander, drehten sich und blieben schwer beschädigt auf der viel befahrenen Straße liegen.

Sofort eilten die Retter zu Hilfe. Während Sanitäter sich um die Verunglückten kümmerten, sicherte die Polizei die Unfallstelle. Kameraden der Feuerwehr kümmerten sich derweil um auslaufende Betriebsstoffe.

Es kam zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.