Heftiger Unfall in Mickten: Zwei Menschen nach Überschlag im Auto eingeschlossen

Dresden - In Mickten hat es am Mittwochnachmittag geknallt! Zwei Menschen sind nach einem Verkehrsunfall in ihrem Auto eingeschlossen worden.

Unfall auf der Sternstraße, an der Ecke zur Brockwitzer Straße. Ein Mercedes-Benz und ein Kia knallten zusammen. © xcitepress / Finn Becker

Nach Angaben der Feuerwehr rauschten zwei Autos zusammen, davon überschlug sich eines und blieb auf dem Dach liegen.

Die beiden Insassen des umgekippten Autos, ein Kleinstwagen der Marke Kia, konnten sich nicht von allein befreien und waren eingeschlossen. Über 40 Einsatzkräfte rückten gegen 14.30 Uhr zur Sternstraße, an der Ecke zur Brockwitzer Straße, aus.

Die Feuerwehr befreite die Insassen des Kia mithilfe von Rettungswerkzeugen. Beide habe man anschließend notärztlich versorgt, hieß es. Sie kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.