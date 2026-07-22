Heftiger Unfall in Mickten: Zwei Menschen nach Überschlag im Auto eingeschlossen
Dresden - In Mickten hat es am Mittwochnachmittag geknallt! Zwei Menschen sind nach einem Verkehrsunfall in ihrem Auto eingeschlossen worden.
Nach Angaben der Feuerwehr rauschten zwei Autos zusammen, davon überschlug sich eines und blieb auf dem Dach liegen.
Die beiden Insassen des umgekippten Autos, ein Kleinstwagen der Marke Kia, konnten sich nicht von allein befreien und waren eingeschlossen. Über 40 Einsatzkräfte rückten gegen 14.30 Uhr zur Sternstraße, an der Ecke zur Brockwitzer Straße, aus.
Die Feuerwehr befreite die Insassen des Kia mithilfe von Rettungswerkzeugen. Beide habe man anschließend notärztlich versorgt, hieß es. Sie kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.
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Der Rettungsdienst kümmerte sich zudem vor Ort um den Fahrer des zweiten Unfallautos. Bei dem Auto handelte es sich um einen Kombi von Mercedes-Benz.
Vor Ort kam es im Bereich der Kreuzung zu Verkehrseinschränkungen. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.
Erstmeldung vom 22. Juli 2026, 15.42 Uhr; letzte Aktualisierung um 16.04 Uhr.
Titelfoto: Roland Halkasch