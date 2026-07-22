Schlimmer Unfall in Dresden: Junge Frau tritt auf Straße und wird von Opel-Fahrer erfasst
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Dresden - Schlimmer Unfall im Südosten von Dresden! Im Stadtteil Kleinzschachwitz wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine junge Frau schwer verletzt.
Laut Polizei Dresden trat die 18-Jährige gegen 0.10 Uhr auf der Berthold-Haupt-Straße, Höhe Kyawstraße, aus einer Personengruppe heraus auf die Straße.
Unweit des Fährhauses Kleinzschachwitz näherte sich ein 19-Jähriger mit seinem Opel Corsa, der in Richtung Leuben unterwegs gewesen ist.
Der Fahrer erfasste die 18-Jährige. Mit schweren Verletzungen wurde die junge Frau in ein Krankenhaus transportiert.
Es entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.
Titelfoto: xcitepress