Schlimmer Unfall in Dresden: Junge Frau tritt auf Straße und wird von Opel-Fahrer erfasst

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Schlimmer Unfall im Südosten von Dresden! Im Stadtteil Kleinzschachwitz wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine junge Frau von einem Auto angefahren.

Von Marcus Scholz

Dresden - Schlimmer Unfall im Südosten von Dresden! Im Stadtteil Kleinzschachwitz wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine junge Frau schwer verletzt.

Kurz nach Mitternacht musste die Polizei im Dresdner Südosten ausrücken. (Symbolfoto)
Kurz nach Mitternacht musste die Polizei im Dresdner Südosten ausrücken. (Symbolfoto)  © xcitepress

Laut Polizei Dresden trat die 18-Jährige gegen 0.10 Uhr auf der Berthold-Haupt-Straße, Höhe Kyawstraße, aus einer Personengruppe heraus auf die Straße.

Unweit des Fährhauses Kleinzschachwitz näherte sich ein 19-Jähriger mit seinem Opel Corsa, der in Richtung Leuben unterwegs gewesen ist.

Der Fahrer erfasste die 18-Jährige. Mit schweren Verletzungen wurde die junge Frau in ein Krankenhaus transportiert.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.

Titelfoto: xcitepress

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