Hinter seinem Hund schließen sich die Türen: Mann von Straßenbahn mitgeschleift!

Dresden - A uf der Leipziger Straße i n Dresden-Pieschen ist ein Mann am gestrigen Donnerstagabend mehrere Meter von einer Straßenbahn mitgeschleift worden!

Hund und Herrchen sind an einer Haltestelle in Dresden-Pieschen auf unschöne Weise getrennt worden! (Symbolfoto) © Norbert Neumann

Wie die Dresdner Polizei mitteilte, wollte ein 34-Jähriger gegen 19.20 Uhr an der Haltestelle "Oschatzer Straße" in eine stadteinwärts fahrende DVB-Tram steigen.

Ein Hund, den er an der Leine hatte, war allerdings bereits vor ihm in der Bahn. Dann schlossen sich die Türen - der Mann noch an der Haltestelle stehend.

Die Straßenbahn fuhr los und schleifte ihn mit, bis er die an seinem Körper befestigte Hundeleine von selbst lösen konnte. Dabei verletzte er sich leicht.

Zeugen alarmierten Polizei und Straßenbahnfahrer (36) über den Vorfall, bei dem ein Sachschaden von knapp 700 Euro entstand.