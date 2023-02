In den Gleisen festgefahren: Zug kracht in VW, Rentner schwer verletzt!

Sebnitz - Am Freitag kam es auf der Bahnstrecke zwischen Bad Schandau und Sebnitz in der Sächsischen Schweiz zu einem Unfall zwischen Auto und Regionalzug. Der 81-jährige VW-Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Der Zugführer konnte die Bahn, trotz durchgeführter Schellbremsung, nicht mehr rechtzeitig stoppen und so kam es zur Kollision auf den Gleisen.

Unglücklicherweise rauschte in jenem Moment die Regionalbahn U28 heran, die über Bad Schandau und Sebnitz in Richtung Rumburk (Tschechien) fährt.

Der Versuch missglückte jedoch und der VW verfing sich in den angrenzenden Bahnschienen und blieb stecken.

In der Nähe des Bahnhofs Ulbersdorf wollte der 81-Jährige mit seinem VW Golf IV wenden, als er unbeabsichtigt das Ende eines unbefestigten Weges erreichte, teilte die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel gegenüber TAG24 am Sonntag mit.

Der Golf erlitt dadurch voraussichtlich einen Totalschaden, so die Bundespolizei. Der entstandene Sachschaden an der Regio-Bahn wird derzeit durch die Deutsche Bahn in einem Reparaturwerk ermittelt.

Zwar hatte der 81-Jährige noch Zeit sein Fahrzeug zu verlassen, jedoch wurde sein Auto durch die Kollision mit dem Zug in seine Richtung geschleudert, prallte gegen ihn und verletzte den Mann am Oberkörper schwer.

Laut Angaben der Bundespolizei war der Verletzte bisher nicht vernehmungsfähig.