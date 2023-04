20.04.2023 19:28 2.638 Kia kollidiert mit Audi in Dresden-Coschütz: Zwei Verletzte, Linie 3 unterbrochen

In Dresden-Coschütz knallte es am Donnerstagnachmittag, was auch den Linienverkehr der DVB durcheinander brachte.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Dieser Crash hatte nicht nur für die Unfallbeteiligten in Dresden-Coschütz Konsequenzen: Auch den Linienverkehr der DVB brachte er am Donnerstagnachmittag durcheinander. Auf der Karlsruher Straße ging nach dem Unfall erstmal nichts. © Roland Halkasch Gegen 15.15 Uhr waren ein Audi und ein Kia auf der Karlsruher Straße Ecke Windbergstraße frontal zusammengestoßen. Dabei wurde eines der Unfallopfer in seinem Auto eingeklemmt. Insgesamt gab es zwei Verletzte, beide leicht, wie die Polizeidirektion Dresden TAG24 mitteilte. Wegen des Unfalls musste die Karlsruher Straße zunächst voll gesperrt werden. Die Dresdner Verkehrsbetriebe mussten daraufhin umdisponieren, da die Straßenbahnlinie 3 und die Buslinie 66 nicht mehr ihre gewohnten Strecken fahren konnten. Dresden Unfall Unfall am Wasaplatz: Radfahrerin stürzt auf Straßenbahn-Gleise Am frühen Abend konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Auch die DVB gaben Entwarnung, die Linien konnten wieder normal verkehren.

DVB melden Umleitungen über Twitter Beide Autos wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. © Roland Halkasch Zur Unfallursache ermittelt die Polizei, ein Sachschaden war am Abend noch nicht bekannt.

Titelfoto: Roland Halkasch