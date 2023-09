10.09.2023 20:02 4.218 Kia und Polizeiauto kollidieren: Polizistin verletzt

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Zusammenstoß am Sonntag in Dresden. Gegen 14.15 Uhr sind an der Kreuzung Kesselsdorfer Straße/Grobelstraße im Stadtteil Löbtau ein Kia und ein Transporter der Polizei kollidiert. Beide Wagen waren nach dem Crash nicht mehr fahrbereit. © Roland Halkasch Nach Informationen von TAG24 waren beide Fahrzeuge nach dem Crash nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizeidirektion Dresden bestätigte gegenüber TAG24, dass bei dem Unfall eine Polizistin leichte Verletzungen davontrug. Der genaue Unfallhergang ist bislang noch unklar. Straßenbahnen mussten wegen des Unfall umgeleitet werden. © Roland Halkasch Wegen der Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge mussten die Straßenbahn-Linien 6, 7 und 12 stadtauswärts umgeleitet werden, teilten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mit.

