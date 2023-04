Kind bei Unfall in Dresden verletzt: Seat kracht BMW in die Seite

Dresden - Bei einem Unfall in Dresden-Friedrichstadt ist ein Kind am Sonntagnachmittag verletzt worden.

Der Seat krachte dem BMW in die Fahrerseite. © Roland Halkasch

Das Unglück geschah kurz vor 17.30 Uhr auf der Schäferstraße Ecke Löbtauer Straße. Dort wollte ein BMW, in dem das Kind saß, die Kreuzung überqueren.

Aus bisher unbekannten Gründen krachte ein Seat dem Auto in die Fahrerseite. Wie die Polizeidirektion Dresden TAG24 am Abend mitteilte, wurde das Kind leicht verletzt, musste also nicht ins Krankenhaus. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Leidtragende waren auch die Fahrgäste der Bahn, da die Straßenbahnlinie 1 umgeleitet werden musste