2.333 Kinder laufen vor Schulbus: Fahrer reagiert heldenhaft, doch im Bus stürzen die Schüler

Schulbus-Drama in Dresden-Klotzsche: Zwei Kinder liefen am Montagnachmittag vor das Fahrzeug. Am Ende waren mindestens sechs Kinder verletzt.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Schulbus-Drama in Dresden-Klotzsche: Zwei Kinder liefen am Montagnachmittag vor das Fahrzeug. Zwar konnte der Busfahrer mit einer heldenhaften Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Doch im Inneren des Gefährts stürzten und verletzten sich mindestens sechs Kinder! Zahlreiche Rettungskräfte trafen kurz nach dem Unfall vor Ort ein. © Roland Halkasch Der Unfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr auf der Boltenhagener Straße in Höhe der Tichystraße. Mehrere Rettungswagen eilten sofort herbei. Mindestens sechs Kinder mussten vor Ort behandelt werden. Eines von ihnen war so schwer verletzt, dass es in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, wie die Polizeidirektion Dresden TAG24 am Nachmittag mitteilte. Dresden Unfall Radfahrer kommt in Dresden von Wanderweg ab und verletzt sich schwer Nach Angaben der Behörde könnten zwei weitere Schüler verletzt worden sein. Die Situation sei zunächst etwas unklar gewesen. Auch ob die beiden Kinder, die den Unfall ausgelöst hatten, vor Ort geblieben waren, blieb zunächst offen. Unverletzte Schüler kommen mit Ersatzbus heim Bei dem Unfall wurden mindestens sechs Schüler verletzt. © Roland Halkasch Fest stand, dass für die Schüler später ein Ersatzbus mit neuem Fahrer geschickt wurde. Der Verkehr musste an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Titelfoto: Roland Halkasch