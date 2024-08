01.08.2024 19:45 17.455 Unfall am Albertplatz bringt halben DVB-Plan durcheinander

Dieser Unfall wirbelt den DVB-Plan gehörig durcheinander: Am Mittwochabend hat es in Dresden-Neustadt am Albertplatz geknallt.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Dieser Unfall wirbelt den DVB-Plan gehörig durcheinander: Am Mittwochabend hat es in Dresden-Neustadt am Albertplatz geknallt. Am Albertplatz herrscht am Mittwochabend nach einem Unfall teilweise Stillstand. © Stefan Ulmen Mitten auf der Kreuzung stießen ein DVB-Linienbus und ein Auto zusammen. Laut einem Zeugen soll es sich um einen Elektro-SUV handeln. Die Folge: Zunächst sollten die Gäste im Bus bleiben, die Kreuzung musste teilweise gesperrt werden. Deshalb sind an dem Verkehrsknotenpunkt in Dresden zunächst mehrere Verbindungen unterbrochen. Dresden Unfall Chaotische Nacht auf Dresdner Schienen: Zwei Straßenbahnen entgleist! Um 19.21 Uhr meldeten die Dresdner Verkehrsbetriebe via X, dass die Linien 3, 6, 7, 8 und der Ersatzverkehr 11 betroffen sind. So wird beispielsweise die Linie 3 in beide Richtungen zwischen Bahnhof Neustadt und Synagoge über die Anton-/Leipziger Straße umgeleitet. Nähere Umstände zum Unfall sind derzeit nicht bekannt.

Titelfoto: Stefan Ulmen