Mann (†54), Seniorin (†81), Leipziger (†24): Drei Radfahrer tödlich verunglückt

Dresden/Leipzig - Dramatisch: Innerhalb von wenigen Tagen ließen in Dresden und Umgebung gleich zwei Radfahrer ihr Leben. Ein weiterer starb in Leipzig .

Ein Radler (†54) erlag seinen schweren Verletzungen. Trauernde legten Blumen und Kerzen am Unfallort an der Pestalozzistraße in Coswig ab. © Ove Landgraf

Blumen und Kerzen haben Trauernde am Straßenrand an der Pestalozzistraße abgelegt. Vergangenen Mittwoch wurde an dieser Stelle ein 54-jähriger Radler bei einem sogenannten Dooring-Unfall schwer verletzt.

Er war in Richtung Wettinplatz unterwegs gewesen. Als er an einem geparkten Mitsubishi Outlander vorbeifuhr, öffnete dessen Fahrer (61) die Tür. Der Radfahrer raste dagegen und stürzte. Am Freitag erlag er seinen schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus.



Am Dienstag traf es eine Radfahrerin (81) in Dresden. Die 81-Jährige war auf der Neuländer Straße in Trachau gegen 9.15 Uhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Großenhainer Straße unterwegs.

"Kurz nach der Einmündung der Galileistraße stürzte sie aus unbekannter Ursache", so Polizeisprecher Uwe Hofmann (39). Die Seniorin, die ohne Helm unterwegs war, erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass sie kurz darauf im Krankenhaus verstarb.