27.10.2024 07:46 3.557 Mehrere Linien umgeleitet! "Falschparker" steckt im Gleisbett fest

Am Samstagabend blieb der Fahrer eines Ford C-Max am Georgplatz in Dresden im Gleisbett liegen. Der Mann hatte sich verfahren.

Von Marcus Scholz

Dresden - Verfahrene Lage am Georgplatz in der Dresdner City! Für die Bahnen der DVB war für eine Stunde kein Vorbeikommen. © Roland Halkasch Am Samstagabend war der Fahrer eines Ford C-Max auf der falschen Spur unterwegs! Laut TAG24-Informationen verlor der Mann gegen 22.10 Uhr im Bereich Georgplatz die Übersicht und geriet offensichtlich beim Abbiegen von der Waisenhausstraße in die St. Petersburger Straße ins Gleisbett der Straßenbahn. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) meldeten 22.23 Uhr einen "Falschparker" auf ihrem "X"-Kanal. Fahrgäste der Linien 3, 7, 9 und 11 mussten Umleitungen in Kauf nehmen. Dresden Unfall Crash in Gruna: BMW mäht Laterne um und kracht gegen Baum Nach etwa einer Stunde gaben die DVB wieder grünes Licht, die Strecke war wieder frei. Ein Abschleppdienst musste den Ford aus dem Gleisbett am Georgplatz in Dresden heben Der Ford steckte mit dem rechten Vorderrad tief im Schlamassel. © Roland Halkasch Für den Ford-Fahrer und seine Beifahrerin endete der Tag mit einem Schrecken, beide blieben unverletzt. Ein Abschlepper hob den C-Max schließlich aus dem Gleisbett. Die Polizei teilte auf TAG24-Anfrage mit, nicht involviert gewesen zu sein. Die Verkehrsbetriebe hätten den Fall "in Eigenregie" geklärt, so ein Sprecher.

Titelfoto: Roland Halkasch