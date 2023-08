Missglückte Landung: Rettungs-Heli streift Baum und kann nicht mehr weiterfliegen

Beim Aufsetzen geriet die Maschine in Schieflage und somit ins Trudeln. Der Heckrotor streifte einen voll behangenen Apfelbaum und wurde dadurch beschädigt.

Anwohner berichteten, der Helikopter habe eine Weile in der Luft gekreist, um einen geeigneten Landeplatz zu finden.

Der Hubschrauber war zu einem Notfall auf die Eugen-Dieterich-Straße gerufen worden. An Bord befanden sich ein Notarzt und ein Notfallsanitäter.

Der Unfall ereignete sich laut Informationen der DRF Luftrettung am Donnerstagvormittag.

Das etwa 2,6 Tonnen schwere Fluggerät wurde am Freitag schließlich auf einen Tieflader gehievt, um es in die Werft der DRF Luftrettung am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden zu bringen. Dort soll Christoph 38 nun repariert werden.

Die aufwendige Bergung und der Abtransport des Helis nahmen mehr als zwei Stunden in Anspruch.