27.05.2023 17:19 2.704 Motorrad drängelt sich in Dresden vor und kollidiert mit Renault: Fahrer schwer verletzt!

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Kreuzungs-Crash in Dresden-Kaditz! Am heutigen Samstagmittag krachte ein Motorrad nach einem unerlaubten Überholmanöver in ein stehendes Auto. Unfall in Mickten: Ein Triumph-Motorrad kollidierte im Kreuzungsbereich Leipziger Straße/Peschelstraße mit einem weißen Renault. © Roland Halkasch Wie die Polizeidirektion Dresden auf TAG24-Nachfrage erklärte, war der Fahrer (42) eines Renaults auf der Peschelstraße unterwegs. An der Leipziger Straße bog er nach links in Richtung stadteinwärts ab, kam verkehrsbedingt jedoch noch auf der Kreuzung zum Stehen. Der 24-jährige Fahrer eines Triumph-Motorrads befuhr die Leipziger Straße aus Radebeul kommend in Richtung Stadtmitte. Dabei überholte er gegen 12.10 Uhr verbotenerweise mehrere Autos, die an der roten Ampel vor dem Kreuzungs-Bereich standen. Als die Anlage auf Grün umschlug, gab der 24-Jährige Gas und übersah den noch auf der Kreuzung stehenden Renault, weshalb es in der Folge zur Kollision kam. Dresden Unfall Straßenbahn entgleist in Coswig: Linie nach Weinböhla unterbrochen Der junge Motorrad-Fahrer wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 42-Jährige blieb unverletzt. Die Straße blieb während der Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt. Die Linie 4 der Dresdner Verkehrsbetriebe musste bis 13.36 Uhr zwischen Mickten und Radebeul umgeleitet werden. Fahrgäste sollten auch auf die S-Bahnen ausweichen. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Titelfoto: Roland Halkasch