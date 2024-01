Bus-Unfall in Dresden: So geht es dem Fahrer heute

Dresden - Es war ein Bild der Zerstörung, das sich am Montagmorgen in Bühlau zeigte. Ein Bus kam nachts von der Straße ab und krachte in den Verkaufsraum der Feinbäckerei Richter. Nun haben sich die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) zum Gesundheitszustand des Fahrers (39) geäußert.