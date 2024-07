Notfall am Dresdner Hauptbahnhof: Person mit E-Roller unter Zug gestürzt!

Dresden - Am Montagabend stürzte eine Person am Dresdner Hauptbahnhof ins Gleisbett!

Das Gleis wurde im Zuge des Rettungseinsatzes abgesperrt. © Roland Halkasch

An Gleis 13 kam es kurz nach 18 Uhr zu einem medizinischen Notfall, wie die Bundespolizeiinspektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Die S1 in Richtung Schöna wollte gerade losfahren, als die Person auf die Gleise fiel.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die verunglückte Person mit einem E-Roller am Gleis fuhr, als es zu einer Schulter-an-Schulter-Kollision mit einem weiteren Passanten kam, so die Bundespolizei.

Die Fahrgäste in der Bahn reagierten handlungsschnell und betätigten die Notbremse, als sie den Sturz beobachteten. Dadurch konnte Schlimmeres verhindert werden!

Der Roller-Fahrer ist inzwischen aus seiner misslichen Lage befreit und in ärztlicher Behandlung. Während die Züge auf Gleis 14 wieder fahren, steht der Zugbetrieb am betroffenen Gleis 13 noch still.