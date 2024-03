12.03.2024 13:22 Parklücke in Dresden verfehlt: BMW-Fahrerin verursacht über 30.000 Euro Sachschaden!

Am Dienstagmorgen ging der Einpark-Versuch einer BMW-Fahrerin in Dresden mit über 30.000 Euro Sachschaden mächtig in die Hose.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am Dienstagmorgen ging der Einpark-Versuch einer BMW-Fahrerin in Dresden mächtig in die Hose. Zurück blieben über 30.000 Euro Sachschaden und ein durchbrochener Bauzaun. Am Omsewitzer Ring stürzte die Frau mit ihrem BMW in eine Baugrube. © Roland Halkasch Gegen 7.10 Uhr wollte die 40-Jährige mit ihrem BMW X5 am Omsewitzer Ring im Stadtteil Cotta eigentlich nur einparken, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Mittag. Doch bei dem Versuch lief schließlich so alles schief: Anstatt in die Parklücke einzufädeln, bretterte die Fahrerin über Bordstein und Gehweg, rasselte durch einen angrenzenden Bauzaun und stürzte mit ihrem Wagen in die dahinter liegende Baugrube. Am Hang der Baustelle zwischen der Robinienstraße und der Kirschenstraße kam sie zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Dresden Unfall Motorradfahrer (†57) stürzt in Dresden und stirbt Wie genau das Malheur passieren konnte, ob etwa Gas und Bremse verwechselt worden waren, ist bisher nicht bekannt. Das Fahrzeug musste anschließend mit einem Kran geborgen werden. Gut vier Stunden lang dauerte der Einsatz. Mit einem Kran wurde das Fahrzeug geborgen. © Roland Halkasch Infolge des Unfalls entstand ein Sachschaden in Höhe von 31.000 Euro, so die Polizei.

