Lkw kracht in Kleintransporter! Fahrerin im Wagen eingeklemmt

Eine Frau (64) war am heutigen Donnerstagvormittag in Pirna mit ihrem Kleintransporter in einen heftigen Unfall verwickelt. Sie blieb dennoch unverletzt.

Pirna - Glück im Unglück! Eine Frau (64) war am heutigen Donnerstagvormittag in Pirna mit ihrem Kleintransporter in einen heftigen Unfall verwickelt. Sie verletzte sich dennoch nur leicht.

Den Citroën Jump erwischte es heftig auf der Fahrerseite. © Marko Förster Kurz nach 10 Uhr war die Citroën-Jump-Fahrerin auf der Fabrikstraße in Richtung Glashüttenstraße unterwegs gewesen, als ein Lkw aus einem Grundstück steuerte. Der Brummi-Fahrer (57) krachte mit seinem Fahrzeug in den Kleintransporter - genau in die Fahrerseite - und schob den Wagen mehrere Meter vor sich her. Wie die Polizei gegenüber TAG24 erklärte, wurde die Fahrerin des Citroëns eingeklemmt. Die alarmierten Beamten beruhigten die 65-Jährige. Etwas später konnten die Kameraden der Feuerwehr Pirna sie schließlich wieder aus ihrem Auto befreien. Dresden Unfall Rettungswagen-Fahrer erfasst 14-Jährigen auf Fahrrad Die Fabrikstraße musste bis zum Mittag voll gesperrt werden. Die Frau wurde indes mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, das sie aber inzwischen schon wieder verlassen konnte. Von der Polizei wird nun zur Unfallursache ermittelt. Auch der Lkw musste abgeschleppt werden. © Marko Förster Der Kleintransporter sowie der Lkw mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird laut Polizeiangaben auf rund 25.000 Euro geschätzt.

