Radfahrer fährt Vierjährige über den Haufen und will abhauen!

Am Sonntag kam es am Wiener Platz in Dresden zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem 4-jährigen Mädchen mit anschließender Unfallflucht.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am Sonntagmittag kam es in der Dresdner Altstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einem 65-jährigen Fahrradfahrer und einem vierjährigen Mädchen. Nachdem dem Zusammenstoß mit dem kleinen Mädchen (4) am Wiener Platz wollte sich der Radfahrer aus dem Staub machen. (Symbolbild) © Thomas Türpe Wie die Polizeidirektion Dresden am Montagnachmittag mitteilte, ereignete sich der Zusammenprall gegen 12.20 Uhr am Wiener Platz. Als der 65-Jährige gerade auf der St. Petersburger Straße in Richtung Hauptbahnhof radelte, lief das kleine Mädchen auf die Straße. Infolge des Unfalls stürzten beide Beteiligten zu Boden und erlitten leichte Verletzungen. Zunächst blieb der Radfahrer am Unfallort, doch bevor es zur Aufnahme seiner Personalien durch die Polizei kam, trat der 65-jährige Deutsche wieder in die Pedale und machte sich aus dem Staub. Dresden Unfall Fahrer muss wegen Mercedes stark bremsen: Zwei Frauen stürzen im Bus Die alarmierten Polizeibeamten konnten den strampelnden Unfallflüchtigen kurze Zeit später in der Nähe stellen. Auf den 65-Jährigen wartet nun eine Anzeige, so die Polizei.

