Radler-Unfälle in Dresden: Fünf teils schwer Verletzte

Dresden - Bei Unfällen in Dresden wurden am gestrigen Sonntag gleich fünf Radfahrer teilweise schwer verletzt.

In Dresden kam es an einem Tag zu drei Radler-Unfällen, bei der die Fahrer teils schwer verletzt wurden. (Symbolbild) © 123RF/macronomy

Zuerst krachte es laut Polizei im Dresdner Stadtteil Mickten:

Gegen 12.05 Uhr war ein Nissan-Fahrer (62) von der Scharfenberger Straße in den Kreisverkehr eingebogen. Dabei erfasste er einen Radfahrer (50), der den Kreisverkehr befuhr.

Der 50-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und wurde schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1200 Euro.

Auch auf dem Elberadweg kam es am Sonntag zu einem Unfall: In Höhe des Rosengartens waren gegen 15.45 Uhr zwei Radler (27, 38) in Richtung Waldschlößchenbrücke unterwegs, als sie sich touchierten und zu Boden gingen. Sowohl der 27-Jährige als auch der 38-Jährige wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 350 Euro.

In Dresden-Dölzschen kollidierten ebenfalls zwei Pedelecfahrer (35, 41) miteinander: Am Abend gegen 22.15 Uhr war der 41-Jährige auf dem Geh- und Radweg der Tharandter Straße in Richtung Freital unterwegs, als er kurz vor dem Ortsausgang mit dem 35-Jährigen im Gegenverkehr zusammenstieß.

Beide Fahrer stürzten, der ältere der beiden erlitt schwere Verletzungen, der 35-Jährige verletzte sich bei dem Crash leicht.