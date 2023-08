30.08.2023 07:40 4.091 Rot übersehen: Radfahrer von Transporter erfasst!

Von Chris Pechmann

Pirna - Der eine durfte fahren, der andere nicht: In der Rudolf-Renner-Straße in Pirna kam es am gestrigen Dienstagabend gegen 18.30 Uhr zu einem gehörigen Zusammenstoß. An der Fußgängerampel in Höhe Leglerstraße knallte es. © xcitepress/Finn Becker Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte, war ein Transporterfahrer (30) in Fahrtrichtung Graupa unterwegs und krachte mit einem 18-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Der Biker wollte gerade die Fußgängerampel in Höhe Leglerstraße überqueren, von der Seite kam jedoch ein weißer Peugeot Boxer auf ihn zu - beide verunfallten. Allem Anschein nach übersah einer der Verkehrsteilnehmer das Rotlicht. Wer Schuld an dem Crash war, konnten die Beamten am Mittwochmorgen jedoch noch nicht sagen. Dresden Unfall Unfall in Dresden: Peugeot-Fahrerin erfasst ältere Dame an Haltestelle! Der 30-jährige Peugeot-Fahrer blieb unverletzt, der Radler musste hingegen leicht verletzt von hinzugerufenen Sanitätern behandelt werden. Der Radfahrer erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. © xcitepress/Finn Becker Die Höhe der Sachschäden sind momentan noch nicht bekannt.

