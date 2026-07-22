Schlimmer Unfall in Dresden: Junge Frau tritt auf Straße und wird von Opel-Fahrer übersehen

Dresden - Schlimmer Unfall im Südosten von Dresden ! Im Stadtteil Kleinzschachwitz wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine junge Frau schwer verletzt.

Kurz nach Mitternacht musste die Polizei im Dresdner Südosten ausrücken. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Laut Polizei Dresden trat die 18-Jährige gegen 0.10 Uhr auf der Berthold-Haupt-Straße, Höhe Kyawstraße, aus einer Personengruppe heraus auf die Straße.

Unweit des Fährhauses Kleinzschachwitz näherte sich ein 19-Jähriger mit seinem Opel Corsa, der in Richtung Leuben unterwegs gewesen ist.