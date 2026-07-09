Unfall auf Infineon-Baustelle: Arbeiter nach Stromschlag im Krankenhaus

Dresden - Auf der Infineon-Baustelle im Dresdner Norden hat ein Arbeiter einen Stromschlag erlitten.

Aufgrund eines Arbeitsunfalls auf der Infineon-Baustelle wurde am Donnerstagmittag der Rettungsdienst alarmiert. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Der Arbeitsunfall ereignet sich am Donnerstagvormittag, um kurz vor 11 Uhr, auf dem Gelände des Umspannwerks an der Königsbrücker Straße, wie Feuerwehrsprecher Michael Klahre gegenüber TAG24 am Mittag erklärte.

Rettungsdienst und Notarzt eilten daraufhin zu dem Firmengelände. Laut einem Infineon-Sprecher wurde der Betroffene noch vor Ort notärztlich versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wie schwer der Mann verletzt wurde, war allerdings noch unklar.

Demnach handelt es sich jedoch nicht um einen Angestellten von Infineon, sondern um einen Mitarbeiter einer Baufirma.