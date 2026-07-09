Unfall auf Infineon-Baustelle: Arbeiter nach Stromschlag im Krankenhaus
Dresden - Auf der Infineon-Baustelle im Dresdner Norden hat ein Arbeiter einen Stromschlag erlitten.
Der Arbeitsunfall ereignet sich am Donnerstagvormittag, um kurz vor 11 Uhr, auf dem Gelände des Umspannwerks an der Königsbrücker Straße, wie Feuerwehrsprecher Michael Klahre gegenüber TAG24 am Mittag erklärte.
Rettungsdienst und Notarzt eilten daraufhin zu dem Firmengelände. Laut einem Infineon-Sprecher wurde der Betroffene noch vor Ort notärztlich versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.
Wie schwer der Mann verletzt wurde, war allerdings noch unklar.
Demnach handelt es sich jedoch nicht um einen Angestellten von Infineon, sondern um einen Mitarbeiter einer Baufirma.
Im Zuge des Unfalls wurde die Stromversorgung auf dem Gelände zudem teilweise unterbrochen, allerdings blieben die Fertigungsprozesse des Technologieunternehmens davon unbeeinträchtigt.
Erstmeldung von 12.27 Uhr, zuletzt aktualisiert 12.53 Uhr.
Titelfoto: Robert Michael/dpa