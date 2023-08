Schon wieder mehrere Rad-Unfälle in Dresden: Sieben Crashs an nur einem Tag!

In Dresden kam es am Montag zu sieben Unfällen mit Radlern. Die Polizei rät zu rücksichtsvollem Fahren.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - In den vergangenen Wochen häufen sich zum Teil schwere Rad-Unfälle in der Landeshauptstadt: Auch zum Beginn der Woche krachte es gleich siebenmal in Dresden. Drei Radfahrer wurden dabei schwer verletzt.

Eine 61-Jährige verletzte sich bei einem Sturz auf dem Blauen Wunder schwer. (Archivbild) © Eric Münch Erst am Sonntag vermeldete die Polizeidirektion insgesamt drei Unfälle, die fünf Verletzte forderten. Auch am Montag setzte sich die Serie fort: Bereits am Morgen kam es im Dresdner Stadtteil Leipziger Vorstadt zu einem Unfall. Auf dem Radweg an der Hansastraße stießen gegen 8.30 Uhr zwei Frauen (34 und 50) mit ihren Rädern zusammen. Die 34-Jährige wollte gerade die andere Radlerin überholen, als die 50-Jährige einer Wurzel auswich. Dabei kam es zum Zusammenstoß, die 34-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Dresden Unfall Vier Rad-Unfälle an einem Tag in Dresden! Radler teils schwer verletzt Eine Stunde später gegen 9.30 Uhr dann der nächste Crash in Gorbitz: Ein Radfahrer (30) war auf dem Wölfnitzer Ring in Richtung Tanneberger Weg unterwegs. Dabei geriet er plötzlich nach links und kollidierte mit einem in gleicher Richtung fahrenden Mercedes GLC. Bei dem Vorfall wurde der Radler leicht verletzt. Gegen 11.35 Uhr stürzte eine 61-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Blauen Wunder, als sie auf dem Weg vom Schillerplatz zum Körnerplatz fuhr. Bei dem Unfall wurde die Frau schwer verletzt. Die Polizei will nun herausfinden, wie es zum Sturz kommen konnte und prüft, ob es sich um ein medizinisches Problem handelte.

58-jährige Radlerin von VW erfasst

Am Montage krachten gleich zweimal Autos mit Fahrrädern zusammen. (Symbolbild) © 123RF/lightfieldstudios Im Stadtteil Bühlau stürzte ein 61-Jähriger beim Bremsen auf dem Gehweg der Bautzner Landstraße gegen 12 Uhr derart heftig, dass er schwere Verletzungen davontrug. Der nächste Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr, als eine Radlerin (58) auf der Dresdner Straße in Richtung Bruhmstraße unterwegs war. Dort wurde sie von einem VW Polo erfasst, dessen Fahrerin (29) in entgegengesetzter Richtung fuhr und in die Friedrich-Wolf-Straße einbog. Die 58-Jährige wurde leicht verletzt. Ein weiterer Zusammenstoß zwischen Rad und Auto passierte in der Inneren Altstadt: Ein 35-jähriger Hyundai-Fahrer wollte mit seinem Wagen von einem Parkplatz auf die Waisenhausstraße fahren und krachte dabei mit einer 50-jährigen Fahrradfahrerin zusammen. Sie wurde leicht verletzt. Dresden Unfall Schwerer Unfall in Dresden: Ohnmachtsanfall hinterm Steuer! Kurz vor Mitternacht dann der siebente Unfall des Tages: Der Fahrer (35) eines Pedelec war auf der Molenbrücke in Pieschen in Richtung Marienbrücke unterwegs gewesen, als er plötzlich stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Die Polizei prüft jetzt, ob er bei dem Sturz betrunken war.

Polizei gibt Tipps