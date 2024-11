Schon wieder Tram-Unfall in Dresden! VW kracht in Straßenbahn und schleudert gegen Opel

Dresden - Schon wieder hat sich in Dresden ein Unfall mit einer Straßenbahn ereignet. Diesmal traf es eine Tram-Linie im Stadtteil Tolkewitz. Eine 45-Jährige wurde verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Im Dresdner Stadtteil Tolkewitz kam es am Dienstagvormittag zu einem Unfall mit einer Tram. © xcitepress/Bartsch

Wie ein Sprecher der Dresdner Polizeidirektion gegenüber TAG24 bestätigte, krachte es gegen 11.20 Uhr auf der Wehlener Straße in Höhe des Schulcampus Tolkewitz. Eine Autofahrerin (45) war beim Ausparken mit einer Straßenbahn (Fahrerin 40) kollidiert.

Durch den Aufprall wurde ihr VW Caddy daraufhin gegen einen Opel Astra, der am Straßenrand geparkt war, geschleudert.

Bei dem Unfall wurde die VW-Fahrerin laut Polizei schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 33.000 Euro.

Die Wehlener Straße musste aufgrund der Maßnahmen in Richtung Laubegast für rund zwei Stunden gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe auf "X" mitteilten, wurde die Linie 4 in Richtung Tolkewitz ab der Ludwig-Hartmann-Straße über den Schillerplatz bis Fetscherplatz umgeleitet.

Auch die Linie 6 Richtung Tolkewitz war betroffen: Ab der Ludwig-Hartmann-Str. fuhr die Tramlinie über Pohlandplatz bis zum Albertplatz.