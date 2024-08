25.08.2024 11:00 30.128 Betrunken und ohne Führerschein: Golf-Fahrer baut schweren Unfall in Dresden

In Dresden-Sporbitz kam es in der Nacht zu einem schweren Unfall. Ein 28-Jähriger krachte mit seinem Golf in ein Baugerüst. Alkoholisiert und ohne Führerschein.

Von Emma Schwarze

Dresden - Auf der Pirnaer Landstraße in Dresden-Sporbitz kam es in der Nacht zu einem schweren Unfall, bei dem ein 28-Jähriger mit seinem VW Golf in einen Baum und ein Baugerüst krachte - ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss! Der Golf raste mit hoher Geschwindigkeit über den Fußweg und geriet ins Schleudern. © Roland Halkasch Punkt Mitternacht schellten in der Nacht auf Samstag die Alarmglocken. Polizei und Feuerwehr wurden auf die Kreuzung Pirnaer Landstraße/Am Werk im Dresdner Stadtteil Sporbitz gerufen. Wie ein Sprecher der Polizei Dresden auf Anfrage bestätigte, war der 28-jährige Fahrer zu schnell stadteinwärts auf der Pirnaer Landstraße unterwegs gewesen, als er in der Doppelkurve an der Kreuzung Am Werk die Kontrolle über seinen Golf verlor. Das Auto kam daraufhin von der Straße ab, rutschte über eine Grünfläche und streifte einen Baum, bevor es in einem Baugerüst an einem Wohngebäude zum Stehen kam. Der schwer verletzte Beifahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Dresden Unfall Frau steigt aus Straßenbahn und wird von Auto angefahren! Der Fahrer wurde eingeklemmt und ebenfalls schwer verletzt. Die Berufsfeuerwehr (Wachen Striesen, Albertstadt und Löbtau) und die Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz befreite den 28-Jährigen. Dazu mussten die Kameraden mit hydraulischen Spreiz- und Schneidewerkzeugen des Rüstwagen-Krans das Fahrzeugdach abnehmen sowie die Tür und die B-Säule der linken Fahrzeugseite entfernen. Der Rettungsdienst brachte die beiden Schwerverletzten sofort ins Krankenhaus. © Roland Halkasch Unfall in Dresden: Golf-Fahrer war ohne Führerschein unterwegs Den eingeklemmten Fahrer (28) musste die Feuerwehr mit hydraulischem Gerät befreien. © Roland Halkasch Beide Insassen wurden notärztlich versorgt und im Anschluss umgehend ins Krankenhaus eingeliefert. Eine Angehörige, die zur Unfallstelle gekommen war und unter Schock stand, wurde ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt. Der Fahrer sei den Angaben der Polizei nach nicht im Besitz eines Führerscheins gewesen. Da die Beamten bei dem Mann außerdem Alkoholeinfluss feststellen konnten, ordneten sie auch eine Blutentnahme an. Der Golf wurde bei dem Crash vollständig zerstört. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro, da auch das Gerüst und ein Verkehrsschild beschädigt wurden. Dresden Unfall Nach Unfallflucht: Autofahrer kesseln betrunkene Škoda-Lenkerin ein Die Pirnaer Landstraße war zur Aufnahme des Unfalls für kurze Zeit gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei und ein Sachverständiger ermitteln zur Unfallursache. Erstmeldung: 9.31 Uhr; aktualisiert: 10.31 Uhr

Titelfoto: Roland Halkasch