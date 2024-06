26.06.2024 22:31 923 Straßenbahn erwischt Fußgänger: Mann prallt gegen Scheibe

An der Haltestelle "Cottaer Straße" in Dresden wurde am Mittwochnachmittag ein Mann von einer Straßenbahn angefahren.

Von Marcus Scholz

Dresden - Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Löbtauer Straße in Dresden ein Unfall mit einer Straßenbahn. Nach dem Unfall auf der Löbtauer Straße versammelten sich Rettungskräfte und DVB-Mitarbeiter rund um die Straßenbahn. © Roland Halkasch Zum Unglück kam es laut TAG24-Informationen gegen 16.30 Uhr an der Haltestelle "Cottaer Straße". Dabei sei ein Fußgänger von einer Bahn der Linie 2 der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) angefahren worden. Der Mann soll mit dem Kopf gegen die Frontscheibe der Tram geprallt und im Anschluss schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein. Die Fahrgäste und der Fahrer der Straßenbahn seien unverletzt geblieben. DVB-Linien 2 und 6 mussten nach Unfall umgeleitet werden An der Frontscheibe der Bahn des Typs NGT DX DD war der Schaden deutlich sichtbar. © Roland Halkasch Die DVB informierten bei X (vormals Twitter), dass die Linien 2 und 6 aufgrund des Unfalls umgeleitet werden mussten. Gegen 17.32 vermeldeten die Verkehrsbetriebe, dass die Unfallaufnahme beendet sei.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch (2)