Streifenwagen, Moskwitsch, schwangere Frau: Auffahrcrash mit fünf Fahrzeugen am Wasaplatz

Dresden - Crash am Wasaplatz . Gleich fünf Autos waren in einen Auffahrunfall verwickelt, darunter ein Moskwitsch und ein Streifenwagen. Eine schwangere Frau kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Der Streifenwagen krachte dem Moskwitsch ins Heck. Der Oldtimer trug eine Delle davon. © Roland Halkasch

Zu reichlich Blechschaden kam es am Dienstagmorgen in Dresden-Strehlen.

Gegen 11.50 Uhr hat es auf der Caspar-David-Friedrich-Straße ordentlich gekracht, berichtet ein Reporter von der Unglücksstelle.

An der Ampel zum Wasaplatz fuhr demnach ein schwarzer BMW in ein wartendes Auto, rammte es gegen das davor stehende, welches wiederum einen Streifenwagen in einen Moskwitsch schob. Der Oldtimer aus Sowjetzeiten hat nun eine unschöne Beule am Heck, auch die anderen Autos wurden leicht beschädigt.

Eine Person wurde leicht verletzt. Eine schwangere Frau kam vorsorglich ins Krankenhaus, hieß es.