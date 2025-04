17.04.2025 13:14 6.134 Tödlicher Unfall in Dresden: Straßenbahn kollidiert mit Person

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Schreckliche Tragödie in Dresden-Pennrich! Am Donnerstagmittag ereignete sich an der Gleisschleife ein tödlicher Unfall. An der Gleisschleife Pennrich kam es am Donnerstagmittag zu einem tödlichen Zusammenstoß. © Roland Halkasch Wie die Feuerwehr via "Threads" mitteilte, kollidierte eine Straßenbahn aus bislang ungeklärter Ursache im Haltestellenbereich mit einer Person. Rettungskräfte eilten umgehend zur Unglücksstelle, gelangten durch das kontrollierte Zurücksetzen des Fahrzeugs auch schnell zu dem oder der Betroffenen. Jedoch konnte der per Hubschrauber eingetroffene Notarzt nur noch den Tod feststellen. Feuerwehrleute sicherten den Bereich ab, ein Kriseninterventionsteam betreute den Straßenbahnfahrer und wohl auch eine Passagierin. Die Polizei konnte auf Anfrage zunächst keine Angaben zum Vorfall machen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Notarzt zur Unglücksstelle. © Screenshot/Threads/feuerwehr_dresden "Christoph 38" erreichte gegen 12.07 Uhr den Einsatzort. © Screenshot/ADS-B Exchange Laut DVB fährt die Linie 7 derzeit von Weixdorf nur bis zum Betriebshof Gorbitz. Fahrgäste sollen alternativ die Linie 70 nutzen.

Titelfoto: Roland Halkasch