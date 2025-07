Pellet-Truck kippt beim Abbiegen um: Sperrung nach Unfall an A17-Abfahrt

Dresden - Ein tonnenschwerer Lkw voll mit Holzpellets ist am Dienstagnachmittag an der A17-Abfahrt Dresden-Prohlis umgekippt !

Auf der Seite gelandet: Ein Truck voll mit Holzpellets ist im Dresdner Süden umgekippt. © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 schilderte, wollte ein Lkw-Fahrer (64) mit seinem Truck gegen 14 Uhr von der A17 in Richtung A4 abfahren.

An der Kreuzung der Tschirnhausstraße/S191 setzte der Brummi-Pilot zum Abbiegen nach rechts in Richtung Bannewitz an, scheiterte dabei jedoch an einem Bordstein und kippte mit seinem Lkw auf die Fahrerseite. Wie genau der Fahrer das anstellte, ist nun Gegenstand von Ermittlungen der Polizei. Andere Verkehrsteilnehmer seien nach ersten Angaben nicht beteiligt gewesen, so der Polizeisprecher.

Der Mann verletzte sich bei dem Manöver leicht und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf knapp 50.000 Euro.