19.01.2025 22:13 6.330 Unfall am Straßburger Platz: Fußgänger schwer verletzt

Am späten Sonntagnachmittag ist ein Opel-Mokka-Fahrer am Straßburger Platz in Dresden mit einem Fußgänger kollidiert - er soll versucht haben, auszuweichen.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Die Situation war nicht mehr zu retten: Am späten Sonntagnachmittag ist ein Opel-Mokka-Fahrer (59) am Straßburger Platz in Dresden mit einem Fußgänger (68) kollidiert - er soll noch versucht haben, auszuweichen. Der Verkehrsunfalldienst vor Ort. © Roland Halkasch Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr an der Grunaer Straße Ecke Güntzstraße, wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte. Nach Angaben der Behörde war der 68-Jährige bei Rot über die Ampel gegangen. Der Opel-Fahrer hatte demnach kaum eine Chance. Nach der Kollision kam der Fußgänger mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Grunaer Straße wurde zwischen Straßburger Platz und Mathildenstraße gesperrt. Erstmeldung von 20.29 Uhr, zuletzt aktualisiert um 22.12 Uhr

Titelfoto: Roland Halkasch