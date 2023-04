02.04.2023 17:23 4.088 Unfall in der Innenstadt: Toyota und Straßenbahn kollidieren

Unfall in Dresden. Am Sonntagnachmittag sind an der Kreuzung Freiberger Straße/Alfred-Althus-Straße zwei Fahrzeuge kollidiert.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Kollision am Sonntagnachmittag in der Dresdner Innenstadt! Gegen 15 Uhr sind auf der Kreuzung Freiberger Straße/Alfred-Althus-Straße ein Toyota Prius und eine Straßenbahn der Linie 12 zusammengestoßen. Wegen der Kollision an der Freiberger Straße musste die Linie 12 in Richtung Leutewitz umgeleitet werden. © Roland Halkasch Laut einem Sprecher der Polizeidirektion Dresden wurde eine Person bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Informationen von TAG24 soll es sich dabei um die Beifahrerin des Autos handeln. Der Straßenbahn-Fahrer und die Tram-Insassen sollen den Crash allesamt unbeschadet überstanden haben. Dresden Unfall Mann aus Dresden baut Unfall, geht nach Hause und legt sich ins Bett Vor Ort war auch die Feuerwehr im Einsatz. Nun ermittelt die Polizei zum exakten Unfallhergang. Eine Person, die im Toyota Prius saß, musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. © Roland Halkasch Wegen des Unfalls musste die Straßenbahn-Linie 12 in Richtung Leutewitz zwischenzeitlich umgeleitet werden, teilten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mit. Mittlerweile fahren die Bahnen wieder normal.

Titelfoto: Roland Halkasch