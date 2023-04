23.04.2023 08:30 5.931 Schwerer Unfall auf Kreuzung am Fritz-Foerster-Platz! Auch zwei Kinder verletzt

Am Samstag kam es in Dresden am Fritz-Förster-Platz zu einem schweren Verkehrsunfall. Vier Personen wurden teilweise schwer verletzt, darunter auch zwei Kinder.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am späten Samstagabend schepperte es am Fritz-Foerster-Platz, als zwei Fahrzeuge auf der Kreuzung kollidierten. Bei dem Verkehrsunfall wurden vier Personen teilweise schwer verletzt, darunter auch zwei Kinder. Der Audi-Fahrer (41) verursachte mit seiner Raserei einen schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung. © Roland Halkasch Gegen 21.50 Uhr raste der Fahrer (41) eines leistungsstarken Audi RS6 mit überhöhter Geschwindigkeit vom Nürnberger Platz aus kommend auf die Kreuzung Nürnberger Straße/Bergstraße zu und versuchte, die Ampel bei "dunkelgrün" noch zu erwischen, erklärte die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Sonntagmorgen. Auf der Kreuzung krachte der Audi-Fahrer mit dem Fahrer (38) eines VW Golf zusammen, der von Süden aus kommend auf der Bergstraße unterwegs war. Ebenfalls an Bord des VW waren zwei Kinder im Alter von 7 und 14 Jahren. Während der Golf total zerstört mitten auf der Kreuzung zum Stehen kam, endete die Fahrt für den Audi mit einem Frontal-Crash gegen ein angrenzendes Geländer. Dresden Unfall Kleiner Flitzer, große Bühne: Multicar legt Kreisverkehr lahm! Durch den Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurden sowohl der Audi-Fahrer als auch das 14-jährige Mädchen schwer verletzt. Beide wurden von den Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert. Der VW-Fahrer sowie der 7-jährige Junge kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden am Unfallort ambulant behandelt. Der Audi krachte gegen ein Geländer. Der VW-Fahrer (38) kam mit seinem Wagen auf der Kreuzung zum Stillstand. © Roland Halkasch Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Beim Audi-Fahrer wurde ein erhöhter Alkoholpegel festgestellt. © Roland Halkasch Zweimal Totalschaden! Polizei ermittelt zur Unfallursache Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. © Roland Halkasch Die Ursache für den schweren Unfall könnte dabei in dem erhöhten Alkoholpegel des Audi-Fahrers liegen, erklärte ein Sprecher der Polizei. Bei dem Raser stellen die Einsatzkräfte 0,94 Promille fest. An beiden Fahrzeugen entstand infolge des Crashs ein Totalschaden. Der entstandene Sachschaden ist immens. Der Audi trug Schäden im Wert von 20.000 Euro davon, am VW waren es 15.000 Euro. Im Bereich der Kreuzung kam es aufgrund des Unfalls für knapp drei Stunden zu Verkehrseinschränkungen. Die Buslinie 61 musste zwischenzeitlich umgeleitet werden, teilten die DVB auf Twitter mit. Dresden Unfall Kia kollidiert mit Audi in Dresden-Coschütz: Zwei Verletzte, Linie 3 unterbrochen Auch die Feuerwehr war vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und die auslaufenden Betriebsstoffe der beiden Unfallfahrzeuge zu bereinigen. Die Polizei hat unterdessen die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch